Ортезы для стоп

В первую очередь подологами предлагается консервативное лечение – применение ортезов. Такие приспособления способны нести необходимую нагрузку, избавляя от напряжения больной сустав и мышцы стопы.

О центре

Погрузитесь в мир красоты и гармонии
Любой человек мечтает достичь совершенства, быть успешным и красивым! Очень часто наличие недостатков в фигуре, неудовлетворение состоянием своей кожи портит нам жизнь.

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Преимущества аппаратного педикюра перед обычным

Приглашаем всех желающих пройти процедуру аппаратного педикюра!

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Пластина Onyclip для лечения вросшего ногтя

Специалисты рекомендуют использовать пластины Onyclip

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Золотые пластины для лечения вросших ногтей

Методика коррекции вросшего ногтя при помощи пластины с золотым напылением

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Аппаратный медицинский педикюр

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РАСТ — инновационная методика

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Цены на основные процедуры

Маникюр и педикюр Цена (руб)
Медицинский педикюр (обработка ногтевой пластины, околоногтевых валиков, кожи стопы,гиперкероза, несложных трещин, мозолей) от 2600
Медицинская обработка пальцев ног 1400
Обработка вросшего ногтя (одна сторона одного ногтя) 300
Временное протезирование (наращивание) ногтевой пластины:
большой палец 1000
Лицо Цена (руб)
Инъекционная косметология: ЛИЦО
Мезонити 880
Мезококтейль(2% гиалуроновая кислота) 3600
Плазмолифтинг по акции!!! от 3000
Ботулотоксины:
Диспорт 1 ед 150
Ботокс 350
Имидж и стиль Цена (руб)
Женская стрижка от 1200
Мужская стрижка от 900
Укладка:
Долговременная укладка волос от 2550
Вечерняя укладка волос от 2400
Химическая завивка от 1700
Окрашивание Bes professional:
Окрашивание в один тон от 1800
Блондирование волос от 1950
Тело Цена (руб)
Инъекционная косметология: ТЕЛО:
Ботокс (подмышки, стопы)
Meso-line-упругое тело 3400
Аппаратная косметология: ТЕЛО:
Коррекция фигуры с помощью мезопрепаратов 3500
Миостимуляция (аппарат Futura Рго)-Похудение, лифтинг, детоксикация,улучшение кровообращения 1700
Прессотерапия(аппарат Pulstar S2) Похудение, лимфотический дренаж 1000

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