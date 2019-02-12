Ортезы для стоп
В первую очередь подологами предлагается консервативное лечение – применение ортезов. Такие приспособления способны нести необходимую нагрузку, избавляя от напряжения больной сустав и мышцы стопы.
О центре
Погрузитесь в мир красоты и гармонии
Любой человек мечтает достичь совершенства, быть успешным и красивым! Очень часто наличие недостатков в фигуре, неудовлетворение состоянием своей кожи портит нам жизнь.
Преимущества аппаратного педикюра перед обычным
Приглашаем всех желающих пройти процедуру аппаратного педикюра!
Пластина Onyclip для лечения вросшего ногтя
Специалисты рекомендуют использовать пластины Onyclip
Золотые пластины для лечения вросших ногтей
Методика коррекции вросшего ногтя при помощи пластины с золотым напылением
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